Des empreintes digitales pour glisser dans l'eau au Calypso?

(98,5 FM) - Au parc aquatique Calypso, en Ontario, on exige des abonnés annuels qu'ils s'identifient à l'aide de leur empreinte digitale. Est-ce une pratique légale?

En entrevue avec Mathieu Beaumont mercredi, Me Éloïse Gratton, avocate associée au sein de Borden Ladner Gervais et experte des questions qui touchent le respect de la vie privée et la protection des données, a expliqué les conditions requises pour qu’une telle pratique soit légale.

«Les données biométriques, ce sont des renseignements personnels sensibles. Ce sont des identifiants uniques et permanents. Donc, si une entreprise veut collecter ce genre de renseignements, on va se demander si ces données sont nécessaires? Dans le contexte du Calypso, on dit que c’est pour éviter la fraude. La deuxième partie du test en est un de proportionnalité. Si l’atteinte à la vie privée est proportionnelle aux bienfaits, aux buts recherchés par l’entreprise.»

Me Gratton a également souligné que le Québec avait un cadre plus rigoureux que le reste du Canada en cette matière.

«Au Québec, quand on collecte ce genre de renseignements, il faut s’inscrire, il faut le divulguer à la Commission d’accès à l’information. Et il faut permettre à l’individu de refuser et de lui offrir une méthode alternative pour qu’il puisse s’identifier.»

Quant au Calypso qui est basé en Ontario, il est soumis à la loi fédérale en matière de protection de données personnelles.