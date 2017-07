1 cas de démence sur 3 pourrait être évité

(98,5 FM) - Selon une étude publiée jeudi, un cas de démence sur trois pourrait être évité si, dès l'enfance, nous pouvions réduire neuf facteurs de risque.

Actuellement, 50 millions de personnes souffrent de démence dans le monde. Au Canada, 400 000 personnes en souffrent. L’une des maladies les plus connues qui appartiennent à cette catégorie est l’Alzheimer. Ce nombre devrait grimper à 132 millions d’ici 2050.

«Deux tiers de ces gens sont des femmes parce que les femmes vivent plus vieilles que les hommes», a expliqué Dr Johanne Blais.

Une étude publiée jeudi dans le très reconnu journal médical The Lancet, indique qu’il est possible de prévenir un cas sur 3 de démence en s’attaquant à neuf facteurs de risque, et ce, dès l’enfance.

Parmi les trois facteurs de risque les plus fréquents, on suggère d’accroître l’éducation chez les jeunes, de préserver l’audition chez les 45-65 ans et d’arrêter le tabac chez les personnes de plus de 65 ans.

L'hypertension artérielle, l'obésité, la dépression, l'inactivité physique, l'isolement social et le diabète sont d’autres facteurs de risque évitables.

(Source : AFP)