Le nouveau jeu vidéo «Far Cry 5» d'Ubisoft sème la controverse (vidéos)

Ubisoft Montréal a choisi son nouvel environnement pour le cinquième tome de sa populaire série de jeu vidéo «Far Cry», met en vedette une dangereuse secte religieuse du Montana. Résultat : ce délicat choix narratif alimente la controverse.

Ubisoft présentera prochainement Far Cry 5 dans le cadre de l'Electronic Entertainment Expo de Los Angeles.

Les médias ont récemment été contactés par l’entreprise Usbisoft.

Far Cry 5, qui devrait sortir le 27 février, met en vedette un homme laissé pour mort au coeur d'une région du Montana aux prises avec une secte de fanatiques religieux, extrêmement inspirée de la religion chrétienne.

Le héros face à une secte de fanatiques

Dans le rôle du héros, la personne qui jouera à Far Cry 5 se retrouvera donc seul, à bout, dans une campagne hostile et contrôlée par la secte d'Eden's Gate. Avec à sa tête Joseph «Le Père» Seed, le groupe sectaire se nourrit de la peur de la fin du monde.

Les membres de cette secte sont poussés par une croyance fanatique : ils doivent sauver le plus d'âmes possible, qu'elles le veuillent ou non.

Le héros de Far Cry 5 est bien entendu un élément très gênant pour les projets d'Eden's Gate.

Le scénario déplait à une frange de la population américaine

Les membres de l’extrême droite américaine sont irrités par la parution éventuelle de ce nouveau jeu vidéo, car ils se sentent montrés du doigt.

Pourquoi? Parce que les méchants dans le jeu sont des «blancs chrétiens».

Divers articles publiés dans différents médias au Québec et aux États-Unis rapportent ce vent de controverse à propos du jeu.

Plusieurs objets de culte proposé dans le jeu vidéo ressemblent grandement à ceux utilisés par la chrétienté, dont un livre sacré et une église.

