WTA: une finale Kvitova-Barty à la Classique Aegon, à Birmingham

Mike Egerton / The Associated Press

BIRMINGHAM, Royaume-Uni - Petra Kvitova a battu Lucie Safarova en demi-finale de la Classique Aegon, samedi, atteignant un match ultime pour la première fois depuis sa blessure à la main gauche subie lors d'une attaque au couteau à son domicile, l'an dernier.

La gauchère a dominé ce duel tchèque, qui s'est conclu quand sa rivale s'est décommandée avec Kvitova aux commandes, 6-1 et 1-0. Safarova était ennuyée à la cuisse.



La championne de Wimbledon en 2011 et 2014 a pris les devants 5-0, puis Safarova a sauvé l'honneur au service.



Kvitova en est seulement à son deuxième tournoi après une absence de six mois.



Son adversaire en finale sera Ashleigh Barty, tombeuse de Garbine Muguruza, couronnée à Roland-Garros l'an dernier.



Barty est 77e au monde et Muguruza 14e mais l'Australienne a eu le dessus 4-3 pour les bris. Elle a vaincu l'Espagnole 3-6, 6-4 et 6-3, signat une premier gain en carrière face à une joueuse du top 20.