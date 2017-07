Wimbledon: Nadal tombe à l'usure contre Müller

LONDRES - D'abord, Rafael Nadal a comblé un recul de deux sets à zéro. Ensuite, il a effacé quatre balles de match. Toutefois, il n'est pas parvenu à surmonter la cinquième.

Après s'être maintes fois sorti de situations difficiles, au fil d'un passionnant duel qui a duré 4 h 47 minutes lundi, le coriace espagnol a soudainement flanché.

Il a été victime d'un bris de service lors du 28e jeu de la cinquième manche et s'est incliné aux mains du Luxembourgeois Gilles Müller, 16e tête de série, 6-3, 6-4, 3-6, 4-6 et 15-13 lors d'un match de quatrième tour des Internationaux de tennis de Wimbledon.



«C'est difficile de dire, exactement, ce qui a fait la différence à la fin, a déclaré Müller. Honnêtement, je n'ai pas encore réalisé ce qu'il vient d'arriver.»



Cette étonnante défaite prolonge la disette de Nadal sur la pelouse du All England Club, où il n'a pas atteint les quarts de finale en six ans. L'Espagnol a gagné deux de ses 15 titres du Grand Chelem sur le fameux court central de Wimbledon, et participé à trois autres finales, dont celle de 2011. Mais depuis, il a été éliminé en première ronde (2013), en deuxième (2012, 2015) et au quatrième tour (2014, 2017). Il a fait impasse sur le tournoi en 2016.



Toutes ces défaites, à l'exception de celle de lundi, sont venues face à des joueurs classés 100e et plus bas. Et Müller, à 34 ans, n'est pas nécessairement un tombeur de géants; il avait perdu 22 duels consécutifs contre des joueurs classés parmi les cinq premiers au monde. Et il n'avait atteint les quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem qu'en une seule occasion, lors des Internationaux des États-Unis en 2008.



«Si j'avais perdu ce match (celui contre Nadal), ç'aurait été difficile à digérer», a admis le Luxembourgeois.