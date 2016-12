Wild 3 Canadien 2 (troisième période)

À lire aussi: Price contre Dubnyk: duel de gardiens à prévoir

(98,5 Sports) - Le Canadien de Montréal accueille de coriaces visiteurs, ce soir, au Centre Bell.

Le Wild du Minnesota (19-8-4, 42 points) vient de remporter huit matchs d’affilée, ce qui lui a permis de se hisser au deuxième rang de l’Association de l’Ouest.

Déjà privé d’Alex Galchenyuk et de David Desharnais, le Tricolore (21-7-4, 46 points) dispute la rencontre sans le défenseur Alexei Emelin dont la conjointe Valentina a donné naissance au troisième enfant du couple, plus tôt dans la journée.

Le défenseur Joel Hanley prend la place du Russe au sein de la formation.

Carey Price est devant le filet du Canadien, tandis que Devan Dubnyk occupe la même position pour le Wild. En 25 matchs, Dubnyk a remporté16 victoires et il domine la ligue pour la moyenne de buts alloués (1,55) et le du taux d'efficacité (,948).

Zach Parise, incommodé par un virus, ne joue pas pour le Wild.

Le Canadien est largement dominé en début de match et les choses ne s'arrangent pas à la suite d'une pénalité à Brian Flynn. Durant l'avantage d'un homme, Jared Spurgeon touche le poteau et Price fait un bel arrêt devant Jason Pominville. Le Canadien s'en tire sans mal, sauf pour ce qui est de Jeff Petry atteint d'un tir à la jambe droite, et il accuse un retard de 9-1 dans les tirs au but après 7 minutes de jeu.

À mi-chemin de la période, le 4e trio du Canadien (Michael McCarron, Daniel Carr, Chris Terry) s'offre une présence soutenue qui secoue les autres membres de l'équipe.

Le Canadien dispute une bonne deuxième portion de période et le premier tiers se termine 0-0, avec 13 tirs contre 11 en faveur du Wild.

Brendan Gallagher écope d'une pénalité en début de deuxième période, mais Max Pacioretty profite d'un revirement à la ligne bleue du Wild pour foncer vers Dubnyk et le déjouer d'un tir des poignets précis: 1-0 Canadien. Le 14e de la saison de Pacioretty, en désavantage numérique. Des mentions d'aide à Phillip Danault et Shea Weber.

Le Wild créé l'égalité à 7:09 quand Jason Schroeder s'offre un tourniquet derrière le filet de Price et il le surprend avec un tir vif: c'est 1-1.

Pas pour longtemps. Trois minutes plus tard, Artturi Lehkonen s'empare d'un rare retour de lancer de Dubnyk et il loge la rondelle dans le haut du filet d'un tir du revers: 2-1 Montréal. Le 7e but de la campagne de Lehkonen.

Le Tricolore domine ensuite, jusqu'au moment où le Wild remporte une mise en jeu dans la zone du Canadien et que Jared Spurgeon loge une rondelle dans le haut du filet à la suite d'un tir parfait. De retour à la case départ. Après deux périodes, le Canadien a maintenant les devants 26-21 pour les tirs au but.

Le Wild rend la monnaie de sa pièce au Canadien en début de troisième période. Charlie Coyle est au cachot, mais s'est Eric Staal qui déjoue Price avec un superbe tir dans le haut du filet à 3:08. Le 11e but de la saison de Staal, celui-là, en désavantage numérique: 3-2 Minnesota.

Plus de détails à venir…