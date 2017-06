Wawrinka bat Murray en 5 manches et passe en finale

PARIS - Frappant dans la balle comme si chaque coup pouvait déterminer l'issue de la rencontre, le champion de l'édition 2015 des Internationaux de France, le Suisse Stanislas Wawrinka, est venu de l'arrière pour vaincre le no 1 mondial Andy Murray 6-7 (6), 6-3, 5-7, 7-6 (3), 6-1 et devenir le plus vieux finaliste de la compétition en 44 ans.

Troisième tête de série, Wawrinka atteint à 32 ans la quatrième finale de sa carrière en tournoi majeur. Il a remporté les trois précédentes: à Roland-Garros il y a deux ans, aux Internationaux des États-Unis en septembre, ainsi qu'aux Internationaux d'Australie en 2014.



Il y a un an, Murray avait eu raison de Wawrinka dans le carré d'as français. Cette fois, l'Helvète a été en mesure de rompre l'Écossais, lui-même triple champion en grand chelem. Ce duel s'est avéré le triomphe de l'attaque sur la défense, alors que Wawrinka a utilisé son sublime revers à une main et son coup droit puissant pour envoyer Murray dans tous les sens pendant plus de quatre heures et demie sur l'argile du court Philippe-Chatrier.



Sans relâche, Murray s'est éreinté et étiré pour placer sa raquette devant des balles qui semblaient à prime abord hors d'atteinte. Le Britannique a fait usage de moults amortis et lobs, souvent avec beaucoup de succès. Il a forcé Wawrinka à travailler d'arrache-pied pour gagner les échanges.



Mais celui-ci n'abandonne pas facilement. Wawrinka n'a jamais changé de tactique, étant constamment en mode attaque. Il s'est d'ailleurs sauvé avec la manche ultime, remportant 16 des 21 premiers échanges en route vers une avance de 5-0.



Il a remporté le match de façon très appropriée, avec un revers le long de la ligne, son 87e coup gagnant de la journée, 51 de plus que Murray.



Quand il affrontera le vainqueur du duel opposant l'Espagnol aux neuf sacres Rafael Nadal à l'Autrichien classé sixième Dominic Thiem, dimanche, Wawrinka sera le plus vieux finaliste à Roland-Garros depuis Niki Pilic, qui était âgé de 33 ans quand il a été vaincu par Ilie Nastase, en 1973.