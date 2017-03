Venus Williams défait la no 1 au monde Angelique Kerber à l'Omnium de Miami

KEY BISCAYNE, Fla. — Venus Williams a fait un pas de plus vers un premier titre à Key Biscayne depuis 2001 en venant à bout de la joueuse no 1 au monde Angelique Kerber 7-5, 6-3, mercredi, lors des quarts de finale de l'Omnium de Miami. Il s'agit pour Williams d'une 15e victoire en carrière contre une joueuse classée au sommet de l'échelle mondiale, mais d'une première depuis 2014. Classée 11e tête de série, Williams participera aux demi-finales du tournoi pour une première fois en sept ans.



Jeudi soir lors des demi-finales, Williams sera opposée à la 10e tête de série Johanna Konta, qui devenue la première Britannique à se qualifier pour les demi-finales du tournoi après avoir disposé de la Roumaine Simona Halep 3-6, 7-6 (7), 6-2.



Âgée de 36 ans, Williams a pris le contrôle de son duel quand Kerber a enchaîné deux doubles fautes lors des deux derniers points de la première manche.



Du côté masculin, le quadruple finaliste à Key Biscayne Rafael Nadal a atteint les demi-finales grâce à une victoire de 6-2, 6-3 contre l'Américain Jack Sock. L'adversaire de Nadal vendredi sera Fabio Fognini, qui est devenu le premier joueur non classé en 10 ans à atteindre les demi-finales du tournoi lorsqu'il a surpris le finaliste du tournoi en 2016, Kei Nishikori, en deux manches de 6-4, 6-2.



Nadal participe au tournoi de Key Biscayne pour une 13e fois en carrière, son plus haut total de participations à un tournoi sans jamais avoir soulevé le trophée du vainqueur. Il a commis 12 fautes directes contre Sock, 13e tête de série.



Fognini a égalé son meilleur résultat en carrière dans un tournoi de la série ATP Masters 1000.



Nishikori était la deuxième tête de série. Pour sa part, Fognini a porté sa fiche en carrière à 9-44 contre des tennismen du top-10 mondial, et il est devenu le premier Italien à atteindre les demi-finales à Key Biscayne.