Vasek Pospisil l'emporte et passe au 2e tour des qualifications à Indian Wells

INDIAN WELLS, Calif. — Le Canadien Vasek Pospisil a mérité son billet pour le deuxième tour des qualifications de l'Omnium BNP Paribas d'Indian Wells grâce à une victoire de 6-3, 6-4 contre l'Américain Mitchell Krueger mardi soir. Détenteur du 129e rang au classement mondial, Pospisil a été particulièrement efficace au service.



Le Canadien de 26 ans a inscrit huit as, n'a commis qu'une seule double faute et a fait face à aucune balle de bris.



Il a remporté 23 points sur 28 après avoir réussi sa première balle, et n'a concédé qu'un seul point lorsqu'il a eu besoin d'un deuxième service.



Au prochain tour, Pospisil croisera le fer avec le gagnant du match entre les Américains Jared Donaldson et Rajeev Ram.



Plus tard mardi, son compatriote Peter Polansky, classé 124e au monde, s'est incliné 7-6 (5) et 6-3 devant Elias Ymer. Trois des cinq bris ont été l'affaire du Suédois de 20 ans, qui est 158e.