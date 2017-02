Valtteri Filppula, le prochain à partir de Tampa?

(98,5 Sports) - Le Lightning de Tampa Bay pourrait bien procéder à sa quatrième transaction en un peu plus d'un mois au cours des prochaines heures.

Après Nikita Nestrov (Montréal), Ben Bishop (Los Angeles) et Brian Boyle (Toronto), Steve Yzerman tenterait d'échanger l'attaquant Valtteri Filppula.

TB has list of 16 teams Valtteri Filppula can be traded to; 13 he can't. Belief is TB has approached him to consider waiving to one of 13.