Une quatrième manche fatale aux Blue Jays

HOUSTON - Alex Bregman a cogné un circuit de deux points et Marwin Gonzalez a ajouté une longue balle de trois points au cours d'une poussée de neuf points en quatrième manche et les Astros de Houston ont mis fin à une série de trois défaites en battant les Blue Jays de Toronto 16-7.

Tyler White a frappé quatre coups sûrs, dont un circuit de deux points en sixième manche et un circuit en solo en huitième.

Tous les frappeurs des Astros ont frappé au moins un coup sûr.

Yuli Gurriel a cogné un circuit de deux points en première manche et un simple d'un point en troisième. White et lui sont passés à un triple près du carrousel.

Brad Peacock (10-1) a accordé sept points, neuf coups sûrs et deux buts sur balles en six manches. Il a tout de même enregistré une septième victoire d'affilée.

Du côté des Blue Jays, Cesar Valdez (1-1) a été débité de six points sur six coups sûrs et deux buts sur balles en trois manches et un tiers.

Kendrys Morales et Russell Martin ont frappé des circuits.