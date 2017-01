Une place en troisième ronde pour Nishikori, cinquième tête de série

MELBOURNE, Australie — Kei Nishikori a atteint la troisième ronde avec moins de difficultés que lors de son gain de lundi, aux Internationaux de l'Australie. Le Japonais et cinquième tête de série a prévalu 6-3, 6-4, 6-3 contre le Français Jérémy Chardy, mercredi. Nishikori a eu le dessus 7-3 pour les bris.



En début de semaine, il a eu besoin de cinq manches et de trois heures et demie pour se défaire d'Andrey Kuznetsov.



≪J'ai beaucoup mieux joué qu'à mon premier match, assurément, a dit Nishikori. C'était un peu irrégulier par contre... j'ai concédé un peu trop de bris à mon goût, mais ça fait du bien de régler ça en trois sets.≫



Nishikori a accédé trois fois aux quarts de finale à Melbourne Park, mais ne s'est jamais rendu au-delà de cette étape.



Un autre gagnant du jour a été le Français Jo-Wilfried Tsonga, 6-2, 6-2 et 6-3 face à Dusan Lajovic, de la Serbie.



Tsonga, 12e tête d'affiche, a dominé 15-1 pour les as et 39-17 pour les coups gagnants. Jack Sock ou Karen Khachanov l'attendra au tour suivant.



Roger Federer va affronter l'Américain Noah Rubin plus tard mercredi.



Quatre des 17 grands trophées du Suisse ont été obtenus à ce tournoi, le plus récemment en 2010.



Le favori du tournoi, l'Écossais Andy Murray, va conclure le programme de la soirée en affrontant Andrey Rublev, de la Russie.