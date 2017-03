Une étoile internationale fait le saut en MLS

(98,5 Sports) - Le champion de la Coupe du monde de soccer, l'Allemand Bastian Schweinsteiger, fait le saut en MLS.

Il se joindra au Fire de Chicago.

Schweinsteiger quitte l'équipe anglaise de Manchester United qu'il avait intégrée en 2015. Sur son compte Twitter, il a remercié ses partisans.

Thanks to all fans, the whole staff and my teammates of @ManUtd! I will never forget my time with the club, but now it’s time for a change! pic.twitter.com/zYn2o5Cjsk