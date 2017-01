Une «dernière saison» pour Patrice Bernier

(98,5 Sports) - Comme l'avait révélé le 98,5 FM en primeur la semaine dernière, le capitaine de l'Impact de Montréal, Patrice Bernier, sera de retour pour une sixième saison.

L'organisation en a fait l'annonce, lundi, en conférence de presse.



« Nous sommes très heureux et fiers de confirmer que notre capitaine sera de retour pour une autre saison, a déclaré le président de l'Impact Joey Saputo. Il n'y a jamais eu de doute que Patrice resterait avec nous, car il appartient à une catégorie de joueurs québécois qui auront toujours leur place au sein du club. Il est un exemple et un modèle à suivre pour tous nos joueurs, autant sur le terrain qu'à l'extérieur. »



« Je suis très heureux de pouvoir terminer ma carrière de joueur chez moi, avec l'Impact, a mentionné Bernier. Je suis fier de disputer une 18e saison professionnelle, dont une neuvième avec l'Impact. Je vais tout donner pour le club et la ville en espérant finir avec une Coupe MLS. »



En cinq saisons dans la MLS - toutes avec l'Impact - Bernier a participé à 124 matchs, dont 92 comme titulaire. Il a inscrit 13 buts et 21 passes décisives.

Il a aussi récolté deux buts et trois mentions d'aide en huit matchs des séries éliminatoires de la MLS, tous comme partant, et a obtenu une passe décisive en neuf matchs de la Ligue des Champions de la CONCACAF, dont trois départs, aidant l'équipe à atteindre la finale contre le club mexicain Club América en 2015. Il a de plus amassé une mention d'aide en 12 départs du Championnat canadien, remportant la Coupe des Voyageurs en 2013 et 2014.



Au niveau international, Bernier a disputé un total de 53 matchs, dont 38 départs, avec l'équipe nationale canadienne, participant à la Gold Cup de la CONCACAF en 2005, 2007 et 2009, de même qu'aux matchs de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA en 2004, 2008, 2012 et 2014. Il a atteint le plateau des 50 matchs en carrière avec le Canada le 9 septembre 2014 contre la Jamaïque à Toronto.