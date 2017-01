Une 12e position pour Marie-Michèle Gagnon

MARIBOR, Slovénie - Après une neuvième place en slalom géant samedi, la Québécoise Marie-Michèle Gagnon a terminé en 12e position dimanche dans l'épreuve du slalom, à Maribor, en Slovénie.

Sous une faible neige, elle a fini loin derrière la gagnante, à 2,12 secondes de l'Américaine Mikaela Shiffrin.

« Je travaille encore à trouver le bon équipement en slalom. Les skis que j'ai utilisés aujourd'hui étaient trop rigides et j'ai eu de la difficulté à prendre le rythme dès le départ. J'ai fait de grosses erreurs en haut du parcours, contrairement à d'habitude où c'est dans cette section que je rattrape mon temps », a expliqué la skieuse de Lac-Etchemin.



Il s'agissait d'une 27e victoire en carrière pour l'Américaine, qui a arraché malgré elle une porte qu'elle avait contournée correctement pendant la deuxième manche. Elle a dû passer par-dessus, alors qu'elle dévalait le parcours à vive allure, mais n'a pas été trop ennuyée par celle-ci.



Elle a perdu 0,09 seconde à cause de cet incident en milieu de parcours, mais a accéléré dans la dernière portion pour devancer de 0,19 seconde la Suissesse Wendy Holdener, et de 0,31 seconde la Suédoise Frida Hansdotter.



« Je suis passée dessus à quelques reprises. Elle me suivait sans arrêt », a expliqué Shiffrin, surprise, après avoir franchi le fil d'arrivée.



Cette victoire lui a permis de rejoindre Phil Mahre au troisième rang de l'histoire des skieurs américains au chapitre des victoires en carrière sur le circuit de la Coupe du monde, derrière Bode Miller (33) et Lindsey Vonn (76). Elle a aussi rejoint le Suédois Ingemar Stenmark avec une 27e victoire avant de célébrer son 22e anniversaire. Seule l'Autrichienne Annemarie Moser-Pröll a savouré plus de triomphes qu'elle à cet âge, soit 41.



La Canadienne Erin Mielzynski a pris le 16e rang. Valérie Grenier, de Mont-Tremblant, n'a pu compléter la première manche.



À l'un de ses rares départs en slalom, la détentrice du gros globe de cristal, Lara Gut, a abouti à 4,77 secondes de Shiffrin et n'a pu se qualifier pour la deuxième manche. La Suissesse se préparait pour un super combiné qui sera présenté la semaine prochaine, et qui comprend un slalom.



Shiffrin dispose d'un coussin de 305 points sur Gut au classement général.



Le circuit de la Coupe du monde se rendra maintenant en Autriche pour un slalom de nuit à Flachau mardi, suivi d'une descente et d'un combiné à Altenmarkt-Zauchensee le week-end prochain.

(Avec La Presse canadienne)