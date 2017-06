Un premier podium pour Stroll (vidéo)

(98,5 sports) - Le Québécois Lance Stroll est monté sur le podium pour la première fois de sa carrière en Formule 1 quand il a terminé en troisième place du Grand Prix d'Azerbaïdjan.

Stroll, qui en était à son huitième Grand Prix, a profité des nombreux abandons à la suite d’accidents et de pénalités sur le circuit étroit de Bakou pour passer de sa huitième position au départ jusqu’à la deuxième.

Le pilote de Williams a été devancé de justesse au fil d’arrivée par Valtteri Bottas (Mercedes).

Stroll est devenu le premier pilote canadien à monter sur le podium d’une course de F-1 depuis Jacques Villeneuve en 2001.

Daniel Ricciardo, au volant de sa Red Bull, a remporté l’épreuve.

Sebastian Vettel (Ferrari) a terminé quatrième devant Lewis Hamilton (Mercdes).

Vettel a été pénalité d’un arrêt de 10 secondes au puits pour avoir commis une manœuvre dangereuse envers Hamilton.

Ce dernier a également été obligé de rentrer au puits pour faire changer une pièce jugée non sécuritaire.

C’est un jeune homme ému qui a répondu aux questions de David Coulthard après avoir reçu son trophée.

«Je ne sais quoi dire, je suis à court de mots, je ne peux réaliser ce qui m’arrive, a déclaré le plus jeune pilote à avoir monté sur le podium en F1. Ce fut toute une course, un peu folle avec tous ces accidents. J’ai tenté de rester hors des troubles et notre rythme était bon.»

Stroll a terminé à ,105 seconde de Bottas.

«Ce fut une fin de course très serrée, a déclaré Stroll affichant son plus beau sourire pendant que l’on voyait son père les larmes aux yeux. Quelle course! Je ne peux y croire, c’est fantastique.»

Le jeune pilote a rappelé qu’il avait connu des courses difficiles au début de la saison, mais que les choses se sont replacées depuis.

«Les deux dernières courses ont été fantastiques», a-t-il mentionné en faisant référence au Grand Prix du Canada où il a terminé en neuvième place sur le circuit Gilles-Villeneuve.

Pour souligner sa performance, Stroll a même accepté de boire du champagne dans la chaussure de Riccardo.

En montant sur le podium, Stroll a eu le privilège de résumer sa course dans sa langue maternelle.

«Ce fut une journée assez intense, le résultat est très spécial. Je n’ai jamais pensé que ce serait une journée comme cela. Ce fut une course plein de surprises», a-t-il dit en français.

Même s’il a perdu la deuxième position par quelques mètres, le pilote de l’écurie Willliams tenait à conserver son grand sourire.

«Valtteri (Bottas) est arrivé très vite à la fin, c’est très spécial comme résultat et je ne peux expliquer l’émotion que je ressens. Je pense que je vais fêter cela», a-t-il lancé.