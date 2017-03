Un match de la MLS sera reporté en raison des prévisions météorologiques

FOXBOROUGH, Mass. - Le match qui devait opposer samedi Orlando City au Revolution de la Nouvelle-Angleterre a été reporté en raison des prévisions météorologiques, soit du temps froid et venteux.

Prévue au Gillette Stadium, la rencontre a été remise au 2 septembre. Les billets pour le match de samedi y seront alors acceptés.



On prévoit des températures sous le point de congélation et de fortes bourrasques de vent dans la région ce week-end, tandis que de la neige est prévue vendredi.



Ce report retarde ainsi l'ouverture locale du Revolution jusqu'au 25 mars, alors que Minnesota United, plus récente addition à la MLS, sera le visiteur.