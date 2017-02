Un besoin urgent de renfort offensif estime Mario Tremblay

(98,5 Sports) - Alors que le 1er mars, date limite pour les transferts dans la Ligue nationale de hockey approche, les directeurs généraux des équipes évaluent leurs besoins en fonction des projections qu'ils font sur le potentiel de leurs équipes à se rendre loin en séries d'après-saison.

C’est bien évidemment le cas de Marc Bergevin chez les Canadiens de Montréal.

Mario Tremblay, commentateur au 98,5 Sports, est convaincu que les Canadiens forment une meilleure équipe cette année que l’an dernier. Il estime quand même que Bergevin aurait tout intérêt à bouger plus tôt que tard.

«On est dans une mauvaise passe pour inscrire des buts, constate Tremblay aux Amateurs de sports. Si le Canadien ne parvient pas à marquer plus de buts, ça va prendre de l’aide, ça va prendre une transaction. Ce soir (contre l’Avalanche) et contre l’Arizona (jeudi), ça être le temps d’évaluer des joueurs comme Duchene, Landeskog, Beauchemin et Inginla, ceux deux-là vieillissent, mais ils risquent de changer d’adresse. »

Carey Price en sera l’an prochain à la dernière année de son contrat; c’est un des facteurs à prendre en considération. Marc Bergevin voudra certainement donner des garanties à son gardien étoile que la fenêtre d’opportunité pour remporter la Coupe Stanley ne se refermera pas.

«Carey Price veut gagner la Coupe Stanley, il veut au moins une chance de la gagner, explique Tremblay. C’est beau dire que lorsqu’on fait les séries on a une chance de gagner. Mais attends un peu, quand on regarde les Penguins, les Capitals, les Blackhawks et même les Oilers, je ne pense pas que dans une série 4 de 7, le Canadien est capable de battre ces équipes-là.»

Il souligne que Montréal a un dossier de 4-11-2 lorsqu’il affronte des équipes dans le top 10 de la LNH. Lorsque Tremblay se projette dans un avenir rapproché, il ne croit pas que les Canadiens seront de sérieux aspirants au titre ultime sans obtenir du renfort.

«De côté de l’attaque, faut pas rêver en couleurs, je ne pense pas que McCarron (Michael) sera parmi les 6 meilleurs attaquants, assure-t-il. À son meilleur il sera un troisième centre. Charles Hudon va peut-être se retrouver avec Vegas. Dans les rangs mineurs, on n’a pas grand-chose. On les a tous vus cette année.»

Même si le prix à payer pour s’améliorer pourrait être élevé, Mario Tremblay estime que Marc Bergevin ne doit pas attendre et transiger dès maintenant.

«Moi je le ferais là, martèle Tremblay. En plus on a 5 choix de deuxième ronde dans les deux prochaines années.»

Mais Tremblay rappelle que dans un échange il y a deux parties impliquées.

«On a beau dire que Marc Bergevin est «all in», qu’il est prêt à transiger, mais en échange de Matt Duchene, tu donnes quoi, demande-t-il. Tu ne peux pas nécessairement briser ton noyau d’équipe. L’Avalanche veut avoir des jeunes, des premiers choix; des Sergachev, des Juulsen.»

Parmi les joueurs des Canadiens qui pourraient servir d’appâts, Tremblay mentionne les noms d’Andrew Shaw et de Brendan Gallagher, deux joueurs aux profils semblables. Il se demande d’ailleurs s’il y a de la place pour les deux joueurs au sein du Tricolore.

«Je vais prendre Gallagher avant Shaw, dit-il sans hésiter. Shaw me déçoit beaucoup cette saison. C’est un joueur de caractère, mais on l’a vu dernièrement avec les mauvaises pénalités…sa production n’est pas vraiment bonne.»