Un autre revers par blanchissage (vidéo)

MONTRÉAL - Quarante-huit heures après une performance qui avait semé un brin d'espoir chez les joueurs et leurs partisans, le Canadien de Montréal a fait un autre pas en arrière, jeudi, alors qu'il s'est incliné par le score de 3-0 face aux Islanders de New York au Centre Bell.

Le Sorelois Anthony Beauvillier (6e), qui disputait un premier match dans le château-fort du Canadien, a ouvert la marque dès la sixième minute de jeu de la première période. Anders Lee (23e), l'un des marqueurs les plus prolifiques des trois derniers mois dans la LNH, a doublé l'avance des visiteurs tôt au deuxième vingt aux dépens de Carey Price, qui a repoussé 21 tirs.



John Tavares (23e) a scellé l'issue de la rencontre en marquant dans un filet désert avec 58,8 secondes à jouer au temps réglementaire. À l'autre bout, Thomas Greiss a bloqué 24 rondelles pour son troisième blanchissage de la saison.

Faits saillants:

C'était le sixième jeu blanc contre le Canadien cette saison et le cinquième à ses 17 dernières sorties, soit depuis le 16 janvier à Detroit.



La troupe de Doug Weight a ainsi gâché le 1000e match de la carrière de Claude Julien derrière le banc d'une équipe de la Ligue nationale de hockey. Elle a aussi empêché le Tricolore de signer une deuxième victoire consécutive, un «tour de force» qu'il n'a pas réalisé depuis le 7 janvier.



Depuis l'arrivée de Weight à la mi-janvier, les Islanders affichent un dossier de 12-4-2. Leur victoire leur a permis de se maintenir au huitième échelon du classement général de l'Association de l'Est, et au deuxième rang dans la lutte au quatrième as, avec 68 points.



Quant au Canadien, il n'a pas été en mesure de se détacher des Sénateurs d'Ottawa, qui demeurent à deux points de la formation montréalaise dans la lutte pour le premier rang de la section Atlantique, avec trois matchs en banque.

Les Islanders, qui disputaient le deuxième de neuf matchs d'affilée à l'étranger, une séquence qui va prendre fin le 11 mars à St. Louis, en ont fait juste assez contre une équipe encore incapable de se donner un élan de confiance.



Peu menaçants à l'attaque au point de se faire huer par les spectateurs au début de la troisième période, les hommes de Claude Julien pensaient avoir déjoué la vigilance de Greiss à 6:50 du troisième vingt. Mais les arbitres ont jugé que Tomas Plekanec avait fait dévier à l'aide d'un bâton élevé le tir des poignets de Shea Weber, ce que la reprise vidéo a confirmé au grand déplaisir des partisans de l'équipe.



Et comme si ça ne suffisait pas, un autre but a été refusé au Canadien seulement 56 secondes plus tard, cette fois parce que Artturi Lehkonen a poussé la rondelle avec son gant.



Le Canadien, qui compte 72 points en 61 rencontres, disputera son prochain match contre les jeunes Maple Leafs de Toronto, samedi soir au Centre Air Canada.