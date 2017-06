Un 10e titre de Roland-Garros pour Rafael Nadal

Rafael Nadal a remporté son 10e titre en carrière aux Internationaux de France, dimanche./Photo: The Associated Press / Christophe Ena

Rafael Nadal a remporté son 10e titre en carrière aux Internationaux de France, dimanche./Photo: The Associated Press / Christophe Ena

PARIS - L'Espagnol Rafael Nadal a été couronné pour une 10e fois à Roland-Garros, dimanche, remportant aisément la finale 6-2, 6-3 et 6-1 devant Stan Wawrinka.

Le duel de deux heures et cinq minutes s'est terminé quand le Suisse a raté un revers.



Nadal a obtenu six bris en 13 occasions, en plus de résister à la seule balle du genre accordée à Wawrinka.



Il a récolté 27 coups gagnants et s'est limité à 12 fautes directes.



Nadal a remporté 83 pour cent des points disputés sur ses premières balles. Il a aussi été brillant au filet, réussissant 18 montées sur 20.



Il n'y a pas eu de double faute dans la rencontre.



L'Espagnol en est à 15 consécrations en Grand chelem, brisant une impasse au deuxième rang avec Pete Sampras. Il n'est devancé que par les 18 triomphes de Roger Federer.



Nadal termine ce séjour parisien en n'ayant cédé aucun set et seulement 35 jeux, en sept matches.



Son rendement global à Roland-Garros est 79-2, incluant une fiche impeccable en 10 présences au match ultime.



Nadal affiche un dossier de 16-3 contre Wawrinka, qui s'amenait dans le match avec un dossier de 3-0 en finales de tournois majeurs.