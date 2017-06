Ubaldo Jimenez permet aux Orioles de l'emporter

BALTIMORE - Ubaldo Jimenez a été excellent lors de son premier départ depuis le 22 mai dernier, Mark Trumbo a cogné un circuit pour une deuxième journée consécutive et les Orioles de Baltimore ont battu les Cardinals de St. Louis 8-5, dimanche.

Seth Smith et Trey Mancini ont permis aux Orioles de débuter le match en trombe en claquant des circuits dans les deux premières manches. Welington Castillo a ajouté un circuit en solo en cinquième pour permettre à l'équipe locale de prendre les devants 7-2.



Lors de la série face aux Cardinals, les Orioles ont inscrit 10 circuits et ont remporté deux des trois rencontres pour revenir à égalité avec la barre de ,500 (34-34).



Brad Brach a récolté son 12e sauvetage pour les Orioles.



En quatre manches et deux tiers, le partant des Cardinals Lance Lynn (5-4) a alloué sept coups points et neuf coups sûrs, dont quatre circuits, en plus de retirer cinq frappeurs sur des prises.



Rays 9 Tigers 1



Logan Morrison a étiré les bras deux fois, Steven Souza fils a claqué un premier grand chelem en carrière et les Rays de Tampa Bay ont écrasé les Tigers de Detroit 9-1 pour diviser les honneurs de cette série de quatre affrontements.



Derek Norris et Evan Longoria ont aussi joint la fête en cognant un circuit pour les Rays, qui ont gagné cinq des sept matchs contre les Tigers cette saison.



Jake Faria (3-0) a alloué un point, six coups sûrs et un but sur balles en sept manches au monticule. Il a retiré neuf frappeurs sur des prises, un sommet en carrière dans les Majeures. Faria est le deuxième lanceur partant de l'histoire des Rays à gagner ses trois premières parties en carrière, rejoignant Jeremy Hellickson.



Buck Farmer (2-1) a concédé sept points en deux manches et un tiers et il a maintenant donné 13 points en quatre manches et deux tiers au cours de ses deux derniers départs. Farmer a accordé cinq coups sûrs, dont trois circuits, un but sur balles et il a atteint un adversaire.



Indians 5 Twins 2



Edwin Encarnacion a cogné deux circuits, Trevor Bauer a lancé durant sept manches et Jose Ramirez a frappé plus d'un coup sûr pour une sixième rencontre consécutive, permettant aux Indians de Cleveland de l'emporter 5-2 face aux Twins du Minnesota.



Les Indians complètent donc un balayage de quatre rencontres.



Les Indians ont débuté la série avec un retard de deux matchs derrière les Twins au sommet de la section Centrale de l'Américaine. Le balayage permet aux Indians de prendre une avance de deux matchs et de prendre la tête de la section pour une première fois depuis le 10 mai.



Bauer (6-5) a alloué deux points, quatre coups sûrs et deux buts sur balles en plus de retirer huit frappeurs sur des prises. Il a retiré 15 frappeurs d'affilée avant que Kennys Vargas réussisse à frapper un coup sûr, en huitième manche. Eduardo Escobar et Eddie Rosario ont tous les deux frappé des coups sûrs pour permettre aux Twins de revenir dans la rencontre.



Mariners 7 Rangers 3



Kyle Seager a produit trois points grâce à trois doubles, Christian Bergman a été efficace jusqu'en sixième manche et les Mariners de Seattle ont battu les Rangers du Texas 7-3.



Un circuit de deux points de Danny Valencia a couronné une première manche de quatre points contre le partant des Rangers, Yu Darvish (6-5), que les Mariners ont défait pour une première fois en huit tentatives à l'étranger. Seager a frappé des doubles d'un point en première, troisième et huitième manches.



Bergman (4-4) a permis quatre coups sûrs et deux points en cinq manches et deux tiers au monticule après avoir alloué neuf points en deux manches et deux tiers à son dernier départ, contre les Twins du Minnesota.



Les Rangers se sont approchés à 5-3 en septième manche, mais Nick Vincent et Nomar Mazara ont frappé une chandelle alors que les buts étaient tous occupés pour mettre fin à la menace.



Yankees 3 Athletics 4



Khris Davis a claqué un circuit de deux points en troisième pour aider la recrue Jharel Cotton à remporter sa première victoire depuis le 4 mai et les Athletics d'Oakland ont complété un balayage de quatre rencontres en l'emportant 4-3 face aux Yankees de New York.



Davis a frappé son 18e circuit de la saison, en troisième, après que Chad Pinder eut égalé la marque grâce à un double de deux points dans cette même manche.



Les Yankees ont retrouvé les services de leur stoppeur Aroldis Chapman, mais ils ont subi une sixième défaite de suite après avoir connu une séquence de six victoires. Ils sont rentrés à domicile après un voyage au cours duquel ils n'ont récolté qu'une seule victoire en sept matchs.



Cotton (4-7) a retiré six frappeurs sur des prises en six manches et un tiers de travail, son deuxième plus long départ en carrière.



Matt Holliday a frappé un circuit en solo en deuxième pour les Yankees et Didi Gregorius en a ajouté un en quatrième.



Luis Cessa (0-1) a alloué quatre points et cinq coups sûrs en quatre manches pour les Yankees.



Royals 7 Angels 3



Jason Vargas a récolté sa dixième victoire de la saison, un sommet dans les Majeures, Salvador Perez a claqué un circuit de trois points et les Royals de Kansas City ont défait les Angels de Los Angeles 7-3.



Mike Moustakas a frappé un double de trois points pour les Royals, qui ont affiché un dossier de 7-2 lors de leur périple en Californie. Ils ont marqué au moins sept points dans six de ces sept victoires.



Vargas (10-3) a alloué trois points et huit coups sûrs en six manches. Vargas a été capable de limiter les dégâts en sixième en n'accordant qu'un seul point, alors que les sentiers étaient tous occupés et qu'il n'y avait encore aucun retrait.



Perez a cogné son 14e circuit de la saison, au champ centre, couronnant une manche de quatre points en quatrième.



Moustakas a ajouté un double en troisième alors que les buts étaient remplis. Ce mois-ci, il a produit 19 points.