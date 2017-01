Twitter: Vernon Adams provoque une controverse

(98,5 Sports) - Les Alouettes ont fait l'acquisition du quart-arrière Darian Durant vendredi matin, dans une transaction qui implique aussi des choix aux repêchages avec les Roughriders de la Saskatchewan.

À 34 ans, ce n’était pas absolument clair si Durant devenait automatiquement le quart numéro un des Alouettes.

Le réputé journaliste de la Gazette Herb Zerkowsky a envoyé un message sur son compte Twitter en début d’après-midi, indiquant que Durant serait le partant.

Selon ses informations, l’entraineur-chef avait même déjà informé l’autre quart-arrière, Vernon Adams, de la situation par téléphone.

C’est alors que Adams. a lui-même a répliqué sur le réseau social en lui disant que cette information était erronée.

« Ça, c’est un mensonge. Baby (Zerkowsky), as-tu entendu coach Jacques dire ça quand tu étais sur mains libres où ai-je révé? »

Now that's a lie. Baby did you hear Coach Jac say that when he was on speaker or am I trippin? @AlexandriaE12 https://t.co/EcKGC1jfDl