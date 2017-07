Trois ans et 6,6 millions $ pour Radek Faksa

FRISCO, Texas - Les Stars de Dallas en sont venus à une entente de trois ans avec leur jeune joueur de centre Radek Faksa, lundi.

Âgé de 23 ans, Faksa a accepté un pacte qui lui rapportera la somme globale de 6,6 millions $.

Treizième joueur sélectionné en 2012, par les Stars, Faksa vient de compléter sa première saison dans la LNH, récoltant 12 buts et 21 mentions d'aide en 80 matchs. Lors des deux dernières campagnes, il a participé à 125 rencontres du calendrier régulier et 13 matchs des séries éliminatoires.



Selon le directeur général Jim Nill, Faksa a montré sa valeur aux deux extrémités de la patinoire et les Stars s'attendent à le voir s'améliorer.



En 2016, Faksa a porté les couleurs de la République tchèque lors du Championnat du monde de 2016 ainsi qu'à la Coupe du monde de hockey de 2016.