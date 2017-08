Trevor Harris atteint le plateau des 3000 verges

OTTAWA - Trevor Harris est devenu le premier quart de la Ligue canadienne de football à atteindre le plateau des 3000 verges cette saison, samedi, et le Rouge et Noir a battu les Lions de la Colombie-Britannique 31-24.

Harris a terminé sa journée de travail avec des gains aériens de 326 verges, pour un total de 3188 verges cette saison. Il n'a cependant lancé qu'une seule passe de touché. Le botteur Brett Maher a réussi quatre placements.

Mossis Madu a inscrit deux touchés, dont un sur une course de huit verges au troisième quart, plaçant le Rouge et Noir (3-6-1) en avant 25-0.



L'ancien du Rouge et Noir Jeremiah Johnson a réussi un touché à son premier match contre son ancienne formation, lorsqu'il a parcouru les trois verges le séparant de la zone des buts.



Johnson a ajouté un majeur par la passe au quatrième quart pour réduire l'écart à 31-17 pour l'équipe d'Ottawa et Jonathon Jennings a rejoint Brian Burnham sur quatre verges pour porter le pointage à 31-24. Les Lions (5-5) n'ont toutefois pas été capables de concrétiser une spectaculaire remontée.



Grâce à cette victoire, le Rouge et Noir a devancé les Alouettes de Montréal au deuxième rang de la section Est. La formation ontarienne accuse maintenant un point de retard sur les Argonauts de Toronto et le premier échelon.



Les Lions ont raté une belle occasion de se rapprocher de la troisième position de la section Ouest. Ils sont restés à trois points des Stampeders de Calgary et à quatre des Blue Bombers de Winnipeg et des Eskimos d'Edmonton.