Tournoi des Maîtres: duel à finir entre Rose et Garcia

AUGUSTA - Justin Rose a donné la réplique à Sergio Garcia et les deux golfeurs se livraient une belle lutte à la mi-parcours de la ronde finale du Tournoi des Maîtres, dimanche.

Toujours en quête d'un premier titre majeur, Garcia a connu un début de ronde prometteur avec deux oiselets à ses trois premiers trous.



L'Espagnol âgé de 37 ans a calé un roulé de cinq pieds au premier trou pour se détacher de Rose. Garcia a creusé l'écart à deux coups en ajoutant un autre oiselet au troisième trou, quand il a envoyé son coup de départ tout juste devant le vert, avant de réussir une approche délicate et un roulé de huit pieds.



Garcia a toutefois enchaîné avec six normales consécutives pour rester à moins-8.



Pour sa part, Rose a fait un pas vers l'arrière avec un boguey au cinquième trou. Il s'est toutefois racheté avec trois oiselets d'affilée pour rattraper Garcia en tête.



Rose a triomphé à l'Omnium des États-Unis, en 2013, et aux Jeux olympiques de Rio, l'été dernier.



Rickie Fowler suivait à moins-5 après neuf trous, ce qui laissait prévoir une lutte à deux entre Garcia et Rose dans le dernier droit.



Paul Casey, Charl Schwartzel, Charley Hoffman et Ryan Moore faisaient partie du groupe suivant à moins-3.



Adam Hadwin, d'Abbotsford, en Colombie-Britannique, a connu sa meilleure ronde de la semaine en bouclant le parcours en 70 coups pour aboutir à égalité au 36e rang à plus-6.



De son côté, Ernie Els a cheminé vers un pénible 78, lui qui en était peut-être à sa dernière présence à l'événement.



Le Sud-Africain a commis quatre bogueys et deux doubles bogueys, atteignant les 20 coups au-dessus de la normale.



C'était la dernière année où il était inscrit automatiquement au tournoi. Et vu son âge et ses récentes performances, il sait que ce sera difficile d'y mériter sa place à nouveau.



?C'est très probable que ce soit le dernier, a reconnu Els avant le tournoi. On verra bien. Si je reviens, super. Sinon, j'aurai vécu de belles choses.?



Els a joué 23 fois à Augusta. Le golfeur de 47 ans a fini deuxième en deux occasions, mais il a raté la qualification pour les rondes du week-end cinq fois depuis 10 ans.