Tour de France: le Français Barguil triomphe le jour de la Fête nationale

FOIX, France - Le Français Warren Barguil a procuré une victoire à son pays en plein jour de la Fête nationale vendredi, l'emportant lors d'une 13e étape endiablée durant laquelle l'Italien Fabio Aru a dû travailler d'arrache-pied pour conserver le maillot jaune.

Barguil a été le premier parmi un groupe de quatre compétiteurs à franchir la ligne d'arrivée à Foix, négociant habilement le dernier virage sur un pont surplombant la rivière Ariège.



À l'exception des deux contre-la-montre, l'étape entre Saint-Girons et Foix, à 101 km, était le plus courte du Tour. Avec ses trois ascensions dans les Pyrénées, elle a procuré ce que les organisateurs espéraient voir: une course à plein régime.



De son côté, Chris Froome a fait usage d'une variété de tactiques dans le but de reprendre l'initiative au classement général, après avoir perdu le maillot jaune aux mains d'Aru jeudi lorsqu'il a flanché dans une infernale ascension finale.



L'équipe Sky de Froome a délégué à l'avant Mikel Landa à la première des trois rapides et difficiles ascensions.

Son compatriote espagnol Alberto Contador l'a rejoint dans l'espoir de réaliser un premier coup d'éclat depuis le début du Tour.



Ensemble, ils ont bâti une avance avant de se faire rattraper par Nairo Quintana et par Barguil dans le segment final de la dernière ascension.

De là, le quatuor a sprinté ensemble jusqu'à Foix, une commune dominée par son imposant château érigé au 11e siècle et décoré aux lumières tricolores.



«C'est incroyable, s'est exclamé le vainqueur d'étape, membre de l'équipe Sunweb. J'avais dit avant le départ que ce serait bien qu'un Français gagne. C'est exceptionnel.»