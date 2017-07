Tour de France: Bardet Aru soutire le maillot jaune à Froome

PEYRAGUDES, France - Le Français Romain Bardet a gagné la première étape dans les Pyrénées au Tour de France jeudi, et Chris Froome a cédé son maillot jaune de meneur à Fabio Aru.

Les coéquipiers de Froome chez Sky ont contrôlé le rythme de la course jusqu'au dernier kilomètre menant à la station de ski de Peyragudes, mais le triple champion a «explosé» dans la dernière montée dotée d'une pente de 20 pour cent.



Bardet a gagné l'étape devant Rigoberto Uran et Aru, qui s'est hissé en tête du classement cumulatif avec un coussin de six secondes devant Froome. Bardet est troisième, à 25 secondes.



L'équipe Sky a dominé l'étape jusque dans les 500 derniers mètres, lorsque Aru a haussé sa cadence. Froome n'a pu suivre le cycliste italien que pendant quelques mètres, incapable d'avancer.



Bardet fut le cycliste le plus explosif dans la montée, et il a décrit cette troisième victoire d'étape au Tour de France comme étant «une immense joie».



Il a dit qu'il avait visité la station de ski avec ses parents afin d'analyser la dernière pente.



«Je savais qu'elle me convenait, a-t-il confié. J'ai été patient. J'ai donné le ton dans la dernière montée, car il n'y avait rien à faire avant ça à cause du vent et du train de l'équipe Sky.»



Aru accusait un déficit de 18 secondes sur Froome au début de l'étape.