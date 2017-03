Tennis: Auger-Aliassime l'emporte à Sherbrooke

SHERBROOKE - Le Montréalais Félix Auger-Aliassime a défait le Français Gleb Sakharov 3-6, 6-3, 6-4, dimanche, pour remporter les grands honneurs du tournoi Futures de Sherbrooke.

La veille, Auger-Aliassime avait eu raison de son compatriote Brayden Schnur pour accéder à la finale de l'événement tandis que Skaharov, troisième tête de série, avait profité du forfait du Canadien Denis Shapovalov pour le rejoindre.



Les deux joueurs se sont livrés à de longs échanges lors du premier set, mais Auger-Aliassime n'a pas concrétisé deux balles de bris, tôt dans la manche, et son rival a saisi l'occasion pour se sauver avec la manche initiale en 43 minutes.



Auger-Aliassime s'est bien repris lors de la deuxième manche, notamment grâce à son jeu au service. C'est en puissance que le jeune Montréalais de 16 ans a nivelé la marque pour forcer la tenue d'un set ultime.



Auger-Aliassime a rapidement obtenu le bris lors de cette manche décisive et c'est encore une fois grâce à la qualité de ses services qu'il a pu distancer son adversaire et maintenir le rythme. Il a réussi trois as lors du troisième set pour porter son total à six lors de ce duel. Il est parvenu avec à vaincre Sakharov en plus de deux heures pour mettre la main sur un deuxième titre en carrière lors des tournois Futures.



«Je suis très heureux de remporter mon premier titre Futures au Canada, a lancé Auger-Aliassime. J'aimerais remercier les amateurs qui nous ont soutenus toute la semaine. Ç'a été une belle semaine de tennis et vous l'avez rendue encore plus spéciale pour moi.»



Pour le Français, il s'agissait d'une deuxième finale en autant de semaines, lui qui s'était incliné à Gatineau contre Shapovalov.



Les deux joueurs seront de retour sur le terrain cette semaine, dans le cadre du Challenger Banque Nationale de Drummondville.