Strome récolte sept points et les Otters écrasent les Sea Dogs

WINDSOR - Dylan Strome a établi un record avec une récolte de quatre buts et trois aides, Taylor Raddysh a inscrit deux buts et a récolté quatre aides et les Otters d'Erie ont humilié les Sea Dogs de Saint-Jean en l'emportant 12-5 à la Coupe Memorial, lundi.

Les sept points de Strome dans un match représentent un record de la Coupe Memorial.

Joe Contini (1976), Guy Rouleau (1986) et Mike Mathers (1992) partageaient l'ancienne marque de six points, que Raddysh a aussi égalée. Les 12 buts marqués par les Otters (2-0) représentent également un record.



Darren Raddysh a ajouté deux buts et deux aides, Anthony Cirelli et Alex DeBrincat ont amassé un but et trois aides chacun, tandis que Kyle Maksimovich et Ivan Lodnia ont aussi touché la cible pour les champions de la Ligue de l'Ontario. Troy Timpano a repoussé 18 lancers.



Cedric Paré a réussi un doublé pour les Sea Dogs (0-2), tandis que Mathieu Joseph, Spencer Smallman et Julien Gauthier ont aussi marqué pour les champions de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Callum Booth a accordé cinq buts sur 14 tirs en seulement 16:27 de jeu avant de céder sa place à Alex D'Orio. Ce dernier a accordé sept buts sur 25 lancers.



Les Otters affronteront les Spitfires de Windsor (2-0) mercredi et le gagnant accédera à la finale, tandis que le perdant devra passer par la demi-finale.

Les Sea Dogs ont rendez-vous avec les Thunderbirds de Seattle (0-2) mardi et le gagnant participera à la demi-finale, tandis que le perdant sera éliminé.