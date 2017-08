Simona Halep et Elina Svitolina passent en demi-finale de la Coupe Rogers

TORONTO - Les partisans ont dû attendre jusqu'à samedi matin avant de savoir qui allait compléter la demi-finale restante lors du volet féminin de la Coupe Rogers, qui se déroule à Toronto.

La championne en titre et deuxième tête de série, la Roumaine Simona Halep, et la cinquième tête de série, l'Ukrainienne Elina Svitolina, ont signé une victoire en quarts de finale pour atteindre le carré d'as.



Halep a défait la Française Caroline Garcia en deux manches de 6-4, 6-2. Svitolina a pour sa part difficilement éliminé l'Espagnole Garbine Muguruza (no 4) 4-6, 6-4, 6-3.



Les deux affrontements devaient à l'origine avoir lieu vendredi soir, mais la pluie est venue changer les plans des organisateurs.



Dans l'autre demi-finale, prévue samedi après-midi, la Danoise Caroline Wozniacki (no 6) se mesurera quant à elle à l'Américaine Sloane Stephens.



Halep et Svitolina croiseront le fer en soirée. La finale devrait avoir lieu dimanche, au Centre Aviva.