Simon Kean,Yves Ulysse fils et Steven Butler en vedette au 98,5 samedi soir

(98,5 Sports) - Grosse soirée de sports au 98,5 FM samedi soir. Tout de suite après le match de l'Impact à Orlando, Jacques Thériault et Sébastien Gauthier prendront l'antenne en direct du Théâtre Olympia de Montréal pour décrire les trois principaux combats du Fight Club XXIII du groupe Eye of The Tiger Management du promoteur Camille Estephan.

Dans le combat principal, le poids lourd de Trois Rivière Simon Kean (9-0, 8KOs) fera face au Brésilien Marcelo Luiz Nascimento (23-14, 20 KOs) dans un combat de 10 rounds pour le titre intercontinental de l’International Boxing Organisation (IBO).

Kean a dit aux journalistes avoir l’impression que beaucoup de gens ne le prenaient pas au sérieux, mais que le combat contre Nascimento devrait changer la perspective de beaucoup d’amateurs de boxe à son endroit.

?C'est plus que la ceinture IBO. C'est toute l'ampleur de l'événement, qui sera présenté en direct (TVA Sports et Cogeco Media). Plusieurs médias seront là, ça va être une bonne occasion de me faire connaître, a dit celui qui a représenté le Canada aux Jeux de Londres, en 2012. À partir de là, mes combats seront toujours de plus en plus gros.?

Kean veut faire la démonstration qu’il appartient à l’élite des poids lourds chez les professionnels comme il l’était chez les amateurs.

«Certains ne me croient pas quand je leur dis à quel point je m'entraîne, que je suis sérieux. Je veux changer cette perception, martèle Simon Kean.?

HBO surveille de près Ulysse fils

Le super léger Yves Ulysse fils (13-0, 9 K.-O.) et le Philippin Ricky Sismundo (31-9-3, 13 K.-O.), seront de la demi-finale dans un 10 rounds. Sismondo a déjà fait la vie dure à deux boxeurs québécois : Dierry Jean et Ghislain Maduma. Il avait livré une nulle contre Jean et défait Maduma sur décision unanime.

? Je suis complètement différent de ces deux gars-là, affirme Ulysse, .J'en ai vu des boxeurs du même style; je sais à quoi m'attendre. Je suis prêt pour ce défi-là. Je vais garder la même technique, la même formule gagnante. Et comment tu peux toucher quelqu'un que tu ne vois pas? Ça vous donne un peu ma stratégie pour ce combat!?

Ulysse fils qu’on pourrait surnommer le «Boxeur souriant» a fait forte impression sur les dirigeants d’HBO l’hiver dernier au Turning Stone Resort &Casino à Verona dans l’état de New York. En préliminaire du combat de David Lemieux contre Marcos Reyes, le Montréalais avait livré une performance électrisante face à Zachary Ochoa, l’emportant par arrêt de l’arbitre au 7e round.

Steven Bultler plus mature?

Le super mi-moyen Steven Butler (18-1-1, 15 K.-O.) revient d’une défaite douloureuse par TKO en championnat nord-américain contre Brandon Cook. Il cherchera la rédemption face au Polonais Damian Mielewczyk (10-3, 7 K.-O.) pour sa première sortie depuis le 28 janvier 2017.

?Je veux montrer aux gens que ma défaite contre Cook, c'était une erreur de parcours, a indiqué Butler.Je veux prouver que je peux faire mieux et je vais faire mieux. J'ai pris de la maturité. Je me sentais invincible avant cette défaite. Je suis un gars discipliné, mais je le suis davantage. Je mets les priorités à la bonne place. »

Sept autres combats sont également à l’affiche avec notamment Mattieu Germain et David Théroux.

avec la Presse canadienne