Shapovalov associé à Nadal, Federer et... Borg

(98,5 sports) - C'est gros ce que Denis Shapovalov accomplit présentement, dites-vous?? Permettez d'ajouter que c'est énorme et plus encore.

Il était 1h23 dans la nuit de jeudi à vendredi lorsque Greg Sharko, de l’ATP, a envoyé un courriel (lire ci-dessous) à Martin Laurendeau, entraîneur de la coqueluche de 18 ans, mais aussi à Chris Fowler, Patrick McEnroe et Brad Gilbert, le trio d’ESPN en ville cette semaine.

Un Américain ami du tennis et de Montréal et très grand fan de hockey, Sharko n’a jamais raté un tournoi masculin ici depuis 31 ans. Pas pire moyenne en 38 ans d’histoire.

« Avec les foules ici, Montréal is... the very best », a-t-il complimenté encore jeudi soir en faisant référence à une autre salle comble de 11 500 spectateurs.

En plus d’être gentil (et sincère), Sharko est «Monsieur statistiques» au tennis.

L’ordinateur de l’ATP, c’est lui parce qu’il possède toutes les données... dans sa tête.

Sachez que ce que Shapovalov, qui jouera contre Adrian Mannarino, 42e, vendredi soir, a réussi est... colossal.

Rafael Nadal n’est qu’un des très gros noms auxquels il est associé.

Il faut ajouter ceux de Roger Federer et même de Bjorn Borg.

Gros merci à Sharko pour ce qui suit et allez Shapo

SAVIEZ-VOUS QUE...

*À 18 ans et trois mois, Shapo devient le plus jeune quart de finaliste depuis la naissance du Circuit Masters 1000 en 1990.

* Il est le deuxième plus jeune à se rendre en quarts de finale depuis Bojrn Borg, qui avait 18 ans et deux moins en 1974.

* Il est aussi le deuxième plus jeune à disposer d’un numéro deux depuis Nadal, qui, à 17 ans, avait vaincu Federer au Masters de Miami en 2004.

* Après avoir entrepris la semaine au 143e rang, il fera son entrée au Top 100 à la publication des prochains classements lundi.

* Une place au carré d’as pourrait le faire bondir au 66e échelon.

* Compte tenu de ce 143e rang, il est le joueur au classement le plus bas à vaincre un favori depuis Nick Kyrgios (144e) contre Nadal à Wimbledon, en 2014.

* Enfin, il devient aussi le joueur au classement le plus bas à passer à l’étape des quarts depuis Ivo Karlovic, lequel occupait le 239e échelon au Masters d’Indian Wells de 2011.

CHIFFRES À RETENIR

Voici les principales statistiques à retenir du match SHAPO-RAFA, d’une durée de 2h45, dont deux jeux ont duré plus de 12 minutes.

SHAPOVALOV :

- 49 coups gagnants, dont 33 du coup droit contre 41 fautes directes.

- 9 balles de bris effacées sur une possibilité de 11, dont 6 au troisième acte lors des trois premiers jeux.

NADAL :

- 18 points gagnants contre 29 fautes avec une fiche égale de 14-14 dans les points enregistrés et ceux échappés au coup droit.

« La boîte de messages de mon cellulaire a tellement sonné que je ne me suis pas endormi avant 4h, la nuit passée », a déclaré Martin Laurendeau, le mentor de Shapo.

Un des courriels en était un de félicitations d’Ivan Ljubicic, le principal conseiller de Roger Federer.

D’ailleurs, Tennis Canada a tenu une conférence de presse d’avant match, à 13 h, en raison du lot de demandes des médias.

Ce matin, on a pu partager le même véhicule que l’entraîneur le plus populaire cette semaine et on a eu tout le temps de jaser.

* « Même avec le recul, la réussite contre Nadal reste incroyable surtout que son pourcentage de victoire se situe dans le 90 pour cent lorsqu’il enlève la première manche. »

* « Ce matin, Denis m’a envoyé une photo de lui avec Nadal à la Coupe Rogers de Toronto, il y a sept ans. Tout petit bonhomme, il était son chasseur de balles. »

* « Une immense qualité du garçon est de ne pas craindre la pression. »

* « Attention ! Adrian Mannarino (le 42e mondial qui est son rival ce soir) est un joueur rusé. »

* « Avec Simon Larose (Gustavo Kuerten), Sébastien LeBlanc (Tim Henman), Sébastien Lareau (Richard Krajicek) et Stéphane Bonneau (Jakob Hlasek), le tennis à Montréal a eu sa part de surprises. »

* « On l’oublie, mais Denis serait encore admissible à 18 ans pour disputer les Internationaux de Repentigny à la fin du mois ».

Les matchs de vendredi soir seront disputés à guichets fermés (11 500 personnes) depuis jeudi.