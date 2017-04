Séries NBA: les Raptors vont affronter les Bucks

MONTRÉAL - Les Raptors de Toronto vont se mesurer aux Bucks de Milwaukee au premier tour des séries de la NBA, un affrontement confirmé par la victoire d'Atlanta aux dépens de Charlotte, mardi.

Les Torontois se classent troisièmes dans l'Est, tandis que le groupe du Wisconsin arrive sixième.



Les Raptors (50-31) vont terminer la saison régulière mercredi à Cleveland. Le même soir, les Bucks (42-39) vont jouer à Boston.



Les Hawks terminent cinquièmes, une place derrière Washington. Voilà donc une autre confrontation de première ronde.



Les autres séries de l'Est seront connues mercredi, quand on saura si les Celtics terminent premiers ou deuxièmes.



Les Cavaliers connaîtront ainsi leurs premiers adversaires. Sans oublier que les rangs sept et huit restent à établir, avec dans le portrait Pacers, Bulls et Heat.



Pour ce qui est des séries de l'Ouest, les rivaux initiaux seront Warriors et Blazers, Spurs et Grizzlies, Rockets et Thunder, puis Clippers et Jazz.