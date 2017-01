Serena Williams en quarts de finale à Melbourne

MELBOURNE, Australie - Serena Williams a accédé aux quarts de finale des Internationaux d'Australie grâce à une victoire difficile de 7-5, 6-4 contre Barbora Strycova, lundi, à l'Aréna Rod Laver.

Williams tente de remporter un 23e titre du Grand Chelem en simple et un septième championnat en Australie. Elle essaie également de retrouver le sommet du classement général, en raison de la défaite au quatrième tour d'Angelique Kerber.



En première manche, l'Américaine a commis 23 fautes directes et elle a eu besoin de huit points de set pour finalement l'emporter. Il y a eu sept bris de service dans cette manche, incluant quatre lors des quatre premiers jeux de l'affrontement.



Lors du dernier point de la manche, Williams a envoyé un revers du côté de Strycova. La Tchèque n'a pu retourner la balle et sa rivale s'est sauvée avec le premier set en 55 minutes.



Williams s'est donné une avance de 4-1 en deuxième manche et elle a été brisée lorsqu'elle servait pour le match à 5-3. Elle s'est toutefois ressaisie et elle a brisé le service de Stycova pour accéder aux quarts de finale.



Williams affrontera maintenant la vainqueure du duel opposant Ekaterina Makarova et Johanna Konta.