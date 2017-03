Sébastien Toutant obtient le bronze en slopestyle aux X Games d'Oslo

OSLO - Le Montréalais Sebastien Toutant s'est adjugé le bronze après avoir offert toute une prestation lors de la deuxième et dernière manche de la compétition de slopestyle aux X Games d'Oslo, en Norvège, vendredi soir.

Le planchiste a inscrit un score de 84,00 points, ce qui lui a permis de grimper sur la troisième marche du podium derrière le Suédois Sven Throgren (92,66) et le Norvégien Stale Sandbech (88,66).



Toutant a réalisé une performance très technique dans la portion du parcours réservée aux rampes, avant d'enchaîner trois sauts remarquables, un «cab 1260 nose grab», un «backside 1440 mute», et un «frontside double cork 1080».



Mark McMorris, de Regina, en Saskatchewan, a terminé sixième, tandis que Maxence Parrot, de Bromont, a fini huitième.



Du côté des dames, Spencer O'Brien fut la seule représentante de l'unifolié en slopestyle. Elle a abouti en cinquième place.

Laurie Blouin décroche l'or

La Québécoise Laurie Blouin a décroché la médaille d'or en slopestyle aux Championnats du monde de surf des neiges de la FIS à Sierra Nevada, en Espagne, samedi.

Blouin, qui est originaire de Stoneham-et-Tewkesbury, a amassé 78,00 points en finale, en route vers l'obtention de son premier titre mondial.



«Je suis vraiment fière!, s'est exclamée la planchiste de 22 ans. Mon premier but, c'était de me rendre en finale, et après j'ai visé le podium. Ça me met en bonne position pour être sur l'équipe olympique!»



L'Australienne Zoi Sadowski Synnott a terminé deuxième avec une récolte de 77,5 points, tandis que la Japonaise Miyabi Onitsuka complétait le podium avec un score de 77,4.



«J'ai été prudente en deuxième manche étant donné que je n'avais pas atterri ma première descente, a relaté Blouin. L'important, c'était de réaliser une run 'clean' et je crois que j'ai bien réussi.»



La Canadienne Booke Voigt s'est contentée du septième rang.



Du côté masculin, Francis Jobin, de Québec, a abouti en 11e position. L'épreuve a été remportée par le Belge Sepp Smits, devant le Suisse Nicolas Huber et l'Américain Chris Corning.