Sean Burke et Willie Desjardins seront à la tête d'Équipe Canada

Sean Burke agira à titre de directeur général d'Équipe Canada en 2017-18 et Willie Desjardins, l'ancien entraîneur des Canucks de Vancouver, sera derrière le banc.

Burke, dépisteur professionel avec le Canadien de Montréal, sera épaulé dans sa tâche par un autre ancien gardien, soit Martin Brodeur, le directeur général adjoint chez les Blues de St. Louis.



Les autres membres de la direction sont Tom Renney de Hockey Canada, Scott Smith et Scott Salmond.



Le personnel d'instructeurs de Desjardins sera composé des adjoints Dave King, Scott Walker et Craig Woodcroft.



Hockey Canada a précisé que l'équipe disputera au moins sept tournois internationaux en 2017-18, en commençant par deux événements en Russie, l'omnium de Sotchi du 6 au 9 août et le tournoi Nikolai Puchkov à Saint-Pétersbourg, du 14 au 17 août.