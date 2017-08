Sara Errani suspendue pour dopage

LONDRES - L'ancienne finaliste des Internationaux de France, Sara Errani, a été suspendue pour une période de deux mois à la suite d'un contrôle positif au letrozole survenu en février, a annoncé la Fédération internationale de tennis.

Errani prétend avoir été victime de «contamination accidentelle» en raison de la prise d'un médicament contenant du letrozole par sa mère.

«Je n'ai jamais pris de produits interdits dans ma carrière et dans ma vie, a-t-elle écrit dans un communiqué. Je suis extrêmement déçue mais, en même temps, en paix avec ma conscience et consciente que je n'ai rien fait de mal.»



Un tribunal indépendant a statué que la faute d'Errani était mineure mais qu'elle devait néanmoins être suspendue pendant deux mois à compter du 3 août.



Tous les résultats de l'Italienne entre le 16 février et le 7 juin 2017 ont été rétroactivement annulés. Sa meilleure performance pendant cette période était une demi-finale à Rabat, au Maroc, en mai, en plus d'une défaite au deuxième tour à Roland-Garros.



La suspension d'Errani prendra fin le 2 octobre, ce qui l'empêchera de disputer les Internationaux des États-Unis.



Errani a atteint la finale à Roland-Garros en 2012, où elle s'est inclinée face à Maria Sharapova, et elle a complété un grand chelem en carrière en double dames avec Roberta Vinci.



Errani, 98e joueuse mondiale, a gagné neuf titres en simple et 25 en double en carrière sur le circuit de la WTA. Son meilleur classement demeure le cinquième rang en 2013.



Elle a également contribué à trois titres de l'Italie en Fed Cup.