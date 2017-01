Sam Bradford établit un record et les Vikings écrasent les Bears

MINNEAPOLIS ? Sam Bradford a conclu sa première saison dans l'uniforme des Vikings du Minnesota avec trois passes de touché en première demie et ils ont écrasé les Bears de Chicago 38-10, dimanche.

Bradford a complété 25 de ses 33 passes pour des gains de 250 verges et il a terminé la campagne avec une moyenne d'efficacité de 71,6 pour cent par la voie des airs, un nouveau record de la NFL. Drew Brees (71,2) avait établi cette marque en 2011.



Kyle Rudolph a capté 11 passes pour des gains de 117 verges et il a inscrit un touché pour les Vikings (8-8), qui avaient amorcé la saison avec une fiche de 5-0 avant de trébucher après leur semaine de congé.



Les Bears (3-13) ont amassé le plus petit total de victoires en une année sans grève depuis 1973, commettant cinq revirements. Everson Griffen a d'ailleurs retourné un de leurs trois échappés pour un touché.



Jordan Howard, le seul joueur à avoir brillé, a obtenu 135 verges en 23 courses pour battre le record d'équipe de Matt Forte pour le plus grand nombre de verges amassées au sol par une recrue (1313).



Il s'agissait de la quatrième fois en 12 ans que les Bears et les Vikings croisaient le fer au Minnesota lors du dernier match de la saison sans qu'il n'y ait d'incidence pour les séries.