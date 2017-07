Russell Martin étincelant face aux Astros (vidéo)

TORONTO - Russell Martin a cogné trois coups sûrs dont un circuit en solo pour aider les Blue Jays à signer une troisième victoire de suite, jeudi, alors que Toronto a eu le dessus 7-4 face aux Astros de Houston.

Les Jays mettaient fin à une série de quatre gains des Astros, qui ont le meilleur dossier du baseball majeur.



Martin et Donaldson sonnent la charge

Martin a entamé la sixième avec une claque au-delà du champ droit. Il signait un deuxième coup de canon en deux jours, un neuvième cette saison.



Josh Donaldson a cogné un simple de deux points qui donnait l'avance 3-2 aux siens en cinquième, où les Jays ont marqué cinq fois. Il n'avait pas de coup sûr à ses 15 dernières présences au bâton.

Donaldson a de plus réussi un jeu de toute beauté en quatrième, plongeant à sa droite pour maîtriser un roulant de Marwin Gonzalez, avant de relayer avec puissance et précision au premier but, comme premier retrait de la manche.

Troy Tulowitzki a quant à lui mis fin à une disette de 0 en 22 avec un simple d'un point en cinquième.

3e sauvetage en autant de jours pour Osuna



Francisco Liriano (5-4) a permis trois points et neuf coups sûrs en six manches.



Roberto Osuna a mérité un 22e sauvetage, un troisième en autant de jours.



«Un stoppeur doit pouvoir lancer pendant trois jours de suite, a dit le gérant des Blue Jays, John Gibbons. Je pense simplement que l'occasion ne s'était pas présentée jusqu'ici dans la saison. Je le répète, je crois qu'il est vraiment au sommet de sa forme ces jours-ci.»



«Il excelle à faire des ajustements et il continue de s'améliorer, ajoute Martin. Il donne des maux de tête à tous les frappeurs en ce moment.»



Gonzalez a claqué son 15e circuit de la campagne, tandis que Carlos Beltran a frappé sa 11e longue balle de la saison.



Lance McCullers fils (7-2) a concédé six points, neuf coups sûrs et deux buts sur balles en quatre manches et un tiers.



McCullers «pas vraiment en contrôle de ses moyens»

«Contrairement à son habitude, il n'était pas vraiment en contrôle de ses moyens, a dit le gérant des Astros, A.J. Hinch. Sa balle cassante n'avait pas le mordant habituel. Il manquait de rythme et de précision, mais ça arrive à tout le monde d'avoir une mauvaise journée.»



Jose Altuve et Alex Bregman ont récolté trois coups sûrs chacun pour les Astros.



Il y avait 40 949 personnes au Rogers Centre.



Vendredi, les lanceurs partants seront Charlie Morton pour les Astros et Aaron Sanchez pour les Blue Jays.