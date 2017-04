Rory McIlroy se moque de Jason Day (vidéo)

(98,5 Sports) - L'Irlandais Rory McIlroy se moque de l'Australien Jason Day dans la plus récente publicité du fabricant Nike.

La publicité nous montre McIlroy et Day - accompagnés par Tiger Wodds et Michelle Wie - en train de frapper des balles.

Day vient de signer un contrat avec le fabricant, tandis que les trois autres athlètes sont liés à la compagnie américaine depuis des années.

Pour savoir que quoi il retourne, il suffit de regarder la vidéo qui risque de rappeler bien des souvenirs à des golfeurs du dimanche.

Always stay in the driver’s seat. #NikeGolfClub pic.twitter.com/xjLc1EAeB3