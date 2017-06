Roland-Garros: Nadal passe en demi-finale, mais pas Djokovic

PARIS - Rafael Nadal a atteint mercredi les demi-finales des Internationaux de tennis de France pour une dixième fois en carrière lorsque son adversaire en quart de finale, son compatriote espagnol Pablo Carreno Busta, a abandonné la partie en deuxième manche.

Vendredi, Nadal affrontera l'Autrichien Dominic Thiem, vainqueur incontesté de Novak Djokovic, en trois sets de 7-6, 6-3 et 6-0.



Nadal l'a eu encore plus facile puisque Carreno Busta, qui avait vaincu au tour précédent le Canadien Milos Raonic lors d'un match ayant duré plus de quatre heures, a abandonné le match de mercredi pour une raison inconnue.



Neuf vois vainqueur à la Porte d'Auteuil

Rafael Nadal avait gagné la première manche 6-2 et menait 2-0 dans la seconde lorsque son adversaire, classé 20e favori du tournoi, a quitté le match.

Au cours de sa carrière, Rafael Nadal, qui est âgé de 31 ans, a gagné la finale des Internationaux de France neuf fois. L'année dernière, le champion a été Novak Djokovic qui a défait l'Écossais Andy Murray en finale.