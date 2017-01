Rogers surprend Halep au premier tour des Internationaux d'Australie

MELBOURNE, Australie - Shelby Rogers a causé la première surprise des Internationaux d'Australie en défaisant la quatrième tête de série Simona Halep en deux manches de 6-3, 6-1, lundi, au premier tour.

Disputant seulement un deuxième match dans le tableau principal cette saison, Rogers, classée au 52e rang mondial, a brisé quatre fois le service de la finaliste à Roland-Garros en 2014. Il s'agit de la deuxième année consécutive qu'Halep s'incline en première ronde à Melbourne Park.



Rogers avait effectué un impressionnant parcours à Roland-Garros, l'année dernière, baissant pavillon contre l'éventuelle championne, Garbine Muguruza. Sa dernière victoire contre une joueuse classée dans le top-10 remonte à 2014, lorsqu'elle avait vaincu Eugenie Bouchard (no 8) à Montréal.



«Il n'y a aucun affrontement facile à ce niveau alors je suis heureuse d'avoir gagné et je vais me servir de ce que j'ai accompli aujourd'hui pour prendre de la confiance», a indiqué Rogers, après sa victoire.



La septième tête de série, Muguruza, a sauvé une balle de manche au premier set et elle a eu besoin d'aide médicale pour venir à bout de Marina Erakovic 7-5, 6-4.



La médaillée d'or olympique Monica Puig n'a pour sa part pas perdu de temps sur le court numéro 14. Elle a servi une correction à Patricia Tig en deux manches de 6-0, 6-1. La Portoricaine classée 29e tête de série n'a eu besoin que de 53 minutes pour accéder au tour suivant.