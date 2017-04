Roger Federer invincible à 35 ans

KEY BISCAYNE, Floride - Roger Federer joue tellement bien cette saison qu'il parvient même à dominer son rival de longue date, Rafael Nadal.

Federer a défait Nadal pour une troisième fois cette année en l'emportant 6-3, 6-4, dimanche, en finale de l'Omnium de Miami.



Ayant retrouvé son jeu des beaux jours malgré ses 35 ans, Federer est devenu le champion le plus âgé dans l'histoire du tournoi. Il avait aussi vaincu Nadal en finale des Internationaux d'Australie, en janvier, et au quatrième tour du tournoi d'Indian Wells, il y a deux semaines, en route vers un autre titre.



Il avait aussi triomphé à Key Biscayne en 2005 et 2006. Nadal a un dossier de 0-5 en finale de ce tournoi, incluant un revers contre Federer en 2005.



Federer avait eu besoin de trois heures pour achever Nick Kyrgios en demi-finale, mais il semblait en pleine forme contre Nadal. Le Suisse a sauvé les quatre balles de bris qu'il a concédées à son grand rival.



Après avoir été incapable de profiter des cinq premières balles de bris accordées par Nadal, Federer a trouvé le moyen de briser le service de l'Espagnol pour se placer au service pour la première manche, puis pour le match.



Au service pour le championnat à 5-4, Federer a commis sa seule double faute du match sur le premier point, mais il s'est rapidement racheté. Le point suivant a été le plus long du duel et Federer a mis fin à l'échange de 19 coups avec un coup droit gagnant.



Quand Nadal a envoyé un retour de service un peu trop loin sur le dernier point, Federer a frappé la balle dans la foule avec joie et a agité les bras en triomphe. Si la foule semblait partagée pendant le match, tout le monde a acclamé le champion.



Federer avait sauvé deux balles de match avant de vaincre Tomas Berdych lors des quarts de finale et les trois manches avaient nécessité des bris d'égalité lors de sa demi-finale contre Kyrgios. Son parcours vers le titre avait toutefois été simplifié par l'absence de Novak Djokovic et d'Andy Murray, tous deux blessés au coude.



Malgré tout, le retour de Federer à l'avant-scène est spectaculaire. Son dossier de 19-1 est le meilleur sur le circuit de l'ATP cette saison et il a un dossier de 7-0 contre des membres du top-10 mondial. Il est aussi le premier joueur à gagner trois titres cette saison. Il s'agit de son meilleur début de saison depuis 2006, même s'il a raté les six derniers mois de l'année 2016 en raison d'une blessure au genou gauche.



Federer a employé tout son arsenal au cours du tournoi. Contre Nadal, il a gagné chacun des six points où il a employé le service-volée et il a gagné six autres points au filet. Il a bien fait au service et a gagné trois jeux d'affilée à zéro. Il a empêché Nadal d'exploiter sa puissance grâce à une bonne défensive et il a terminé la rencontre avec 30 coups gagnants contre 17 fautes directes.