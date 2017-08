Real 1 Impact 2 (1re demie)

MONTRÉAL - L'Impact de Montréal dispute une troisième rencontre en huit jours, ce samedi au Stade Saputo, à l'occasion de la visite du Real Salt Lake.

Le match est présenté sur les ondes du 98,5fm avec Jeremy Filosa à la description, Arcadio Marcuzzi à l’analyse et Jacques Thériault aux commentaires.

Ignacio Piatti a continué sur sa lancée en marquant à la 11e minute à la suite d’une belle passe de Blerim Dzemaili

Luis Silva a créé l’égalité à l’aide d’une puissante frappe à la 26e minute. Evan Bush n’a rien pu faire quand Silva s’est présenté presque seul devant lui avant de tirer dans la lucarne.

L’Impact n’a pas perdu de temps pour répliquer.

Piatti (14e) a inscrit son deuxième but du match en tirant du gauche dans un angle restreint à la 29e minute.

Avant-match

«Il s’agit d’un autre match important pour nous, a dit l’entraîneur-chef de l’Impact, Mauro Biello. Nous devons continuer d’avoir le même état d’esprit que nous avons démontré lors des trois dernières rencontres et nous concentrer sur ce que nous avons bien fait, offensivement et défensivement, afin de leur faire mal et d’amasser les trois points.»

À ses trois matchs depuis le début d’août, l’Impact a accumulé le maximum de points, dont deux victoires contre des adversaires directs dans la course aux séries de la Coupe MLS, et s’est ainsi rapproché de la ligne rouge.

«C’est une autre chance de monter au classement encore un peu plus, a souligné le défenseur Hassoun Camara. On est sur une très belle séquence. Il faut rester humble, on sait d’où on vient. On fera tout ce qu’on peut pour remporter les trois points samedi.»

Les joueurs désignés Blerim Dzemaili et Nacho Piatti, connaissent une période faste.

Au cours des trois derniers matchs, les deux milieux de terrain ont inscrit chacun au moins un point.

Piatti marquant à ses trois rencontres pour un total de quatre buts et une passe décisive, tandis que Dzemaili a récolté deux buts et deux aides.

L’Argentin est maintenant au cinquième rang des buteurs de la MLS avec 12 réalisations et le Suisse se classe troisième au niveau des buts gagnants, avec quatre.

Le capitaine Patrice Bernier est passé au quatrième rang dans l’histoire de l’Impact pour le nombre de minutes jouées, passant devant le défenseur Patrick Diotte, avec 16 033 minutes.

Real Salt Lake aussi dans la course

Les visiteurs, menés par Mike Petke, sont invaincus à leurs six dernières rencontres et ont remporté la victoire à leurs trois plus récents déplacements.

Actuellement au huitième rang de l’Association de l’Ouest, ils ne sont qu’à trois points d’une place en séries.

L’Impact est toujours invaincu à domicile dans son histoire contre le Real Salt Lake, avec deux victoires en autant de matchs et un différentiel de +4.

(Communiqué de l'Impact)