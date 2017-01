Raonic ne rate pas son entrée

MELBOURNE - Milos Raonic et Dustin Brown ont renoué en grand chelem, mardi, et le résultat a été le même que la dernière fois: une victoire en trois manches pour le grand Canadien.

Raonic et Brown ont croisé le fer pour la première fois l'an dernier, au premier tour des Internationaux des États-Unis, mardi, le Canadien l'a emporté 6-3, 6-4, 6-2.

L'an dernier, en tant que 13e tête de série, Raonic a connu sa meilleure performance à Melbourne Park, en accédant à la demi-finale avant de s'incliner contre Andy Murray.

Le joueur de 26 ans en est à sa septième participation aux Internationaux d'Australie et à son 24e tournoi majeur. Son meilleur résultat a été une défaite en finale à Wimbledon, l'année dernière.

Retour de Federer

Roger Federer a lui aussi remporté son premier match.

Le Suisse a complètement raté quelques-uns de ses coups et il était perturbé par l'ampleur de sa nervosité après six mois d'inactivité, même s'il renouait avec un décor familier.

Federer, qui participe à un 69e tournoi du grand chelem, a réussi 19 aces et n'a commis qu'une seule double faute en route vers une victoire de 7-5, 3-6, 6-2, 6-2 contre l'Autrichien Jurgen Melzer.

Mais face à un rival du même âge que lui, soit 35 ans, Federer a été victime de trois bris de service et a connu des moments frustrants.

?J'ai ressenti de la nervosité une fois que le match a commencé, a admis Federer, qui prenait part à un premier tournoi depuis Wimbledon, après avoir pris du temps pour soigner une blessure à un genou. Pendant l'échauffement... je me sentais bien. Puis j'ai frappé quatre coups consécutifs sur le cadre. Je me suis dit, 'Wow, ça ne sera pas aussi facile que je le pensais'. J'ai eu de la difficulté à trouver cette aisance, ce rythme.?

Classé 17e tête de série, Federer n'a pas été le seul parmi les joueurs élites à connaître des ennuis.

Son compatriote suisse Stanislas Wawrinka, a eu besoin de cinq manches pour éliminer le Slovaque Martin Blizan, classé 35e, 4-6, 6-4, 7-5, 4-6, 6-4.

Plus simple pour Murray

Les choses ont été plus simples pour Andy Murray.

À son premier tournoi majeur à titre de favori, le Britannique a tout de même manifesté une certaine impatience lors de sa victoire en trois manches, 7-5, 7-6 (5) et 6-2 contre l'Ukrainien Illya Marchenko.

Quintuple finaliste à Melbourne, incluant quatre défaites consécutives contre Novak Djokovic, Murray assure que rien ne change même s'il occupe le premier rang du classement mondial et qu'il a été fait Chevalier par la reine Élisabeth au cours de la dernière année.

?La pression est la même, les attentes sont les mêmes. Je n'ai jamais gagné ici et je vais tenter de changer cela cette année?, a-t-il dit.

Dans d'autres matchs du volet masculin disputés en soirée, lundi, le Croate Marin Cilic, le Français Jo-Wilfried Tsonga, les Américains John Isner, Jack Sock et Sam Querrey ont accédé au deuxième tour, tout comme les Australiens Nick Kyrgios et Bernard Tomic et le Serbe Viktor Troicki.

Trois têtes de série ont cependant été éliminés, dont le Français Lucas Pouille, classé 16e.