Raonic et Kerber, les finalistes 2016, franchissent une autre étape à Wimbledon

LONDRES — Les finalistes de l'an dernier ont confirmé leur présence pour la deuxième semaine de compétitions à Wimbledon. Le Canadien Milos Raonic, sixième tête de série, et la favorite allemande Angelique Kerber ont tous les deux accédé à la quatrième ronde mais emprunté des parcours différents au All England Club.



Kerber, qui s'est inclinée face à l'Américaine Serena Williams en finale l'an dernier, a tenu le coup contre Shelby Rogers, qu'elle a vaincue 4-6, 7-6 (2), 6-4. Raonic a eu la vie plus facile, disposant de l'Espagnol Albert Ramos-Vinolas 7-6 (3), 6-4, 7-5, un an après sa défaite aux mains d'Andy Murray dans la finale de l'année dernière.



En fin de journée sur le court central, Roger Federer, septuple champion du tournoi anglais, a battu l'Allemand Mischa Zverev 7-6 (3), 6-4, 6-4. Il fera face à Grigor Dimitrov au quatrième tour.



Federer atteint la quatrième ronde à Wimbledon pour la 15e fois de sa carrière. Un autre titre dimanche prochain lui permettrait d'inscrire un record du tournoi avec huit.



Raonic efficace



Raonic a terminé son match avec plus du double de coups victorieux, 55, que d'erreurs directes, 26. L'Ontarien a également obtenu 21 as, accédant à la quatrième ronde pour la troisième fois en quatre ans.



≪J'ai fait beaucoup de bonnes choses, a souligné Raonic. J'étais efficace au service, j'ai créé de nombreuses opportunités. Je commence à jouer de mieux en mieux ici.



≪Peut-être au début, je ne contrôlais pas assez le jeu. Mais au fil du match, j'ai senti que je le dictais davantage depuis la ligne de fond.≫



Le prochain adversaire de Raonic est Alexander Zverev, qui a défait l'Autrichien issu des qualifications Sebastian Ofner 6-4, 6-4, 6-2.



Kerber a salué la performance de Rogers après leur match.



≪C'était difficile de trouver mon rythme. Elle a très bien joué dès le premier point, a analysé Kerber. Elle frappait les balles avec puissance.



≪Au deuxième set, j'ai retrouvé mes sensations sur mes frappes. Je pense que le plus important à la fin, c'est que je n'ai jamais abandonné. Peu importe le score.≫



En plus de sa présence en finale à Wimbledon l'an dernier, Kerber a remporté les Internationaux d'Australie et des États-Unis. Elle est ainsi devenue la quatrième joueuse de l'ère professionnelle à atteindre les finales de trois tournois du Grand Chelem la même année.



Cette année, Kerber a été éliminée au quatrième tour en Australie et elle est ensuite devenue la première favorite du tableau féminin de l'ère moderne à subir la défaite en première ronde aux Internationaux de France.



Après avoir perdu le premier set contre Rogers samedi, Kerber était menée 3-1 au deuxième avant de renverser la vapeur.



L'Allemande, première tête de série, a rendez-vous avec la finaliste 2015 à Wimbledon, Garbine Muguruza, lundi. Muguruza, championne à Roland-Garros en 2016, a eu raison de Sorana Cirstea 6-2, 6-2.



Victoire de Djoko



Le triple champion Novak Djokovic a également savouré la victoire. Il a cédé un bris rapidement au premier set mais il a néanmoins vaincu Ernests Gulbis 6-4, 6-1, 7-6 (2).



Djokovic affrontera maintenant Adrian Mannarino, un Français qui a pris la mesure de son coéquipier Gaël Monfils 7-6 (3), 4-6, 5-7, 6-3, 6-2.



Parmi les autres gagnantes du jour chez les dames, on note Agnieszka Radwanska, no 3, Caroline Wozniacki, CoCo Vandeweghe, Svetlana Kuznetsova, Magdalena Rybarikova et Petra Martic.



Chez les messieurs, Grigor Dimitrov, Sam Querrey et Tomas Berdych ont également accédé au tour suivant.