Raonic atteint les quarts de finale à Rome

ROME - Le Canadien Milos Raonic a relevé avec brio son plus gros défi jusqu'ici au Masters de Rome en disposant du Tchèque Tomas Berdych 6-3, 6-2, jeudi.

Raonic affrontera maintenant en quarts de finale l'Allemand Alexander Zverev, qui a pris la mesure du favori de la foule, Fabio Fognini, 6-3, 6-3. L'Italien avait surpris le no 1 mondial, Andy Murray, la veille.



L'Ontarien, originaire de Thornhill, a exploité son puissant service pour venir à bout de Berdych. Il a notamment réussi six as et remporté 96 pour cent de ses points avec sa première balle.



Raonic n'a pas été confronté à la moindre balle de bris, mais il a converti ses trois opportunités aux dépens de son adversaire.



De son côté, les préparatifs de Rafael Nadal en prévision des Internationaux de France se déroulent tel que prévu après qu'il eut défait la 13e tête de série Jack Sock 6-3, 6-4 pour porter à 17 sa série de victoires.



L'Espagnol a brisé Sock à deux reprises au deuxième set avant de sceller l'issue de la rencontre. La quatrième tête de série a ainsi mis la table pour un affrontement contre Dominic Thiem, qui s'était incliné devant lui en finale de l'Omnium de Madrid la semaine dernière.



Nadal, qui est âgé de 30 ans, a gagné les tournois de Monte-Carlo, Barcelone et Madrid. Il vise un huitième titre au Foro Italico, alors qu'il peaufine son jeu pour les Internationaux de France, qui se mettront en branle dans moins de deux semaines.



«Je suis ici pour faire de mon mieux. Je sais que c'est un tournoi relevé. Je ne suis pas dans une bonne portion du tableau, a souligné Nadal. Dominic est le probablement le joueur qui joue le mieux sur la terre battue en ce moment, non? Ce sera une autre dure bataille sur le court vendredi.»



Thiem a éprouvé plus de difficulté à atteindre les quarts de finale. Il a surmonté deux balles de match avant de disposer de l'Américain Sam Querrey 3-6, 6-3, 7-6 (7).



Plus tôt jeudi, Novak Djokovic a battu Roberto Bautista Agut 6-4, 6-4.



Le quadruple champion du tournoi semblait en plein contrôle de ses moyens après avoir pris les commandes 3-1 au deuxième set, mais il a permis à l'Espagnol de revenir dans le match pour créer l'égalité 4-4. Le Serbe est néanmoins parvenu à sceller l'issue de la rencontre.



Djokovic affrontera au prochain tour le vainqueur du duel entre le Japonais Kei Nishikori et l'Argentin Juan Martin Del Potro.



Stanislas Wawrinka a baissé pavillon 7-6 (1), 6-4 devant l'Américain John Isner, qui a réussi 19 as pendant leur match.



Isner affrontera au prochain tour la sixième tête de série Marin Cilic, qui a évincé le Belge David Goffin 6-3, 6-4.



Chez les dames

L'Américaine Venus Williams a pris la mesure de la Britannique Johanna Konta 6-1, 3-6, 6-1.



Williams a maintenant rendez-vous avec Garbine Muguruza, après que la championne en titre des Internationaux de France eut défait Julia Gorges 7-5, 6-4.



J'adore ce tournoi, et j'adore Rome, a lancé Williams. C'est l'une de mes villes favorites sur la planète, donc c'est l'une des raisons pour lesquelles je participe toujours à ce tournoi.



«Vous savez, j'ai connu beaucoup de succès ici.»



La deuxième tête de série Karolina Pliskova a aussi poursuivi sa route après avoir facilement défait Timea Bacsinszky 6-1, 7-5. La Tchèque croisera le fer au prochain tour avec Elina Svitolina, qui est venue de l'arrière pour vaincre Mona Barthel 3-6, 6-0, 6-0.



La qualifiée estonienne Anett Kontaveit, qui a renversé la favorite Angelique Kerber au deuxième tour, a poursuivi son parcours de rêve. Kontaveit a disposé de la 16e tête de série Mirjana Lucic-Baroni 6-1, 6-1 pour mettre la table pour un duel en quarts de finale contre la championne de l'Omnium de Madrid, Simona Halep.



«J'essaie de prendre un match à la fois et d'atteindre de très petits objectifs», a mentionné Kontaveit, qui est âgée de 21 ans.



Cette dernière a vaincu Anastasia Pavlyuchenkova 6-1, 4-6, 6-0.



De son côté, la qualifiée Daria Gavrilova a éliminé Svetlana Kuznetsova 2-6, 7-5, 6-4 et Kiki Bertens a triomphé de la Russe Ekaterina Makarova 7-6 (3), 6-1.