Qatar: Djokovic remporte la finale et conserve son titre

DOHA, Qatar - Le Serbe Novak Djokovic a conservé son titre à l'Omnium du Qatar, battant le favori Andy Murray 6-3, 5-7 et 6-4 en finale, samedi.

Djokovic a pu célébrer après deux heures et 54 minutes, convertissant sa quatrième balle de match. Trois d'entre elles ont été obtenues en deuxième manche.



«C'est assurément l'une des meilleures façons de commencer l'année, a dit Djokovic. Après une demi-finale où j'ai sauvé cinq balles de match, je me suis dit 'wow' après le deuxième set. Contre Andy, il faut vraiment se battre jusqu'au bout.»



L'Écossais était invaincu en 28 matches, depuis le 18 septembre.



Djokovic a eu trois occasions de gagner au 10e jeu du deuxième set, mais Murray a nivelé à 5-5 avant d'arracher la manche.



«Physiquement, c'était un bon test en début d'année, a dit Murray. Je me sens bien et c'est positif.»



Murray n'a converti que deux chances de bris sur sept, comparativement à trois sur quatre pour Djokovic.



Contre le Serbe, le Britannique a une fiche de 0-20 lorsqu'il perd le premier set. Djokovic a un rendement global de 25-11 contre Murray.