Premier titre des Américains à la Classique mondiale de baseball

LOS ANGELES - Marcus Stroman a oeuvré pendant six manches sans accorder un seul coup sûr, Ian Kinsler a cogné un circuit de deux points et les États-Unis ont vaincu Porto Rico 8-0, mercredi, pour remporter la Classique mondiale de baseball pour une première fois en quatre éditions du tournoi.

Stroman a dominé la meilleure offensive du tournoi. Porto Rico a encaissé un premier revers en huit matchs après avoir dominé ses rivaux par un pointage combiné de 55-26. Porto Rico se contente du deuxième rang pour une deuxième fois, après avoir perdu en finale contre la République dominicaine en 2013.



Nommé joueur par excellence du tournoi, Stroman a vengé sa contre-performance dans un revers de 6-5 des Américains face aux Portoricains lors de la phase de groupes. L'as lanceur des Blue Jays de Toronto a accordé un coup sûr et un but sur balles sur 73 lancers en plus de six manches sur la butte.



Seulement trois claques des Portoricains avaient franchi l'avant-champ avant qu'Angel Pagan ne frappe un double dans le coin du champ gauche pour amorcer la septième manche. Le gérant des États-Unis Jim Leyland s'est ensuite rendu au monticule pour demander la balle à Stroman, qui a quitté sous une chaleureuse ovation alors que les États-Unis menaient 7-0.