Predators: c'est terminé pour Ryan Johansen

NASHVILLE - Le joueur de centre des Predators de Nashville Ryan Johansen a dû être opéré d'urgence à la cuisse gauche et il ratera le reste des séries.

L'équipe a annoncé la nouvelle vendredi, au lendemain d'un revers de 3-2 subi en prolongation face aux Ducks d'Anaheim dans le quatrième match de la finale de l'Association de l'Ouest.



Johansen a été opéré au centre médical de l'Université Vanderbilt. La période de convalescence sera de deux à trois mois.



Il s'agit d'un dur coup pour les Predators, qui n'avaient jamais atteint le troisième tour des séries avant ce printemps.



Johansen dominait les Predators avec 13 points (trois buts et 10 aides) en 14 matchs depuis le début des séries. La série est égale 2-2. Le cinquième match sera présenté samedi, à Anaheim.

À deux victoires de la finale de la coupe Stanley, les Predators doivent maintenant trouver une façon de battre une formation qui est habituée aux longues séries et ils devront peut-être même le faire sans un autre joueur de centre, leur capitaine Mike Fisher.

« C'est pour cette raison que c'est le trophée le plus difficile à gagner du sport professionnel, a déclaré l'attaquant James Neal. Nous devons être confiants en notre groupe. Nous avons l'occasion de gagner dans leur domicile et de retourner à Nashville avec l'occasion d'en finir. »



Pour combler la perte de Johansen et possiblement celle de Fisher, les Predators ont placé Calle Jarnkrok sur le premier trio et ils ont déplacé l'ailier Colin Wilson au centre. Ils ont également inséré dans la formation le vétéran centre de 37 ans Vernon Fiddler, qui avait pris part aux deux premiers affrontements de la série.